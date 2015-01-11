За неспортивное поведение экс-главе федерации карате придется ответить

В Кыштыме на соревнованиях экс-глава федерации карате Челябинской области Абдулла Раджабов ударил тренера «Конаса» Виктора Поздина. Министерство спорта и представительство федерации карате России на Южном Урале требуют отстранить Раджабова от работы. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Инцидент произошел 25 февраля в Кыштыме на областных соревнованиях по карате. Абдулла Раджабов ударил тренера спортшколы по карате «Конас» Виктора Поздина прямо в спортзале.

Агентству «Урал-пресс-информ» удалось связаться с участниками и свидетелями данного инцидента и выслушать их точку зрения на произошедшее.

По словам Абдуллы Раджабова, он не бил своего коллегу. Он просто толкнул Виктора Поздина, потому что тот оскорбил его честь и достоинство. А их весовые категории разные и поэтому коллега по тренерскому цеху упал.

«У нас разные весовые категории. Если бы я его ударил, я бы сломал ему челюсть. Он обозвал меня. Я не мог по-другому реагировать. Я протянул ему руку, а он сказал: «Я с пи…ми не здороваюсь». Я взял его за лицо и сказал, что язык вырву. Любой порядочный человек поступил бы, как и я. Я не позволю оскорблять ни себя, ни своих близких. После инцидента вызвали скорую. Его осмотрели врачи. Ни царапин, ни ссадин у него не нашли», - рассказал Раджабов.

Виктор Поздин отказался высказывать свою версию произошедшего. Ситуацию прокомментировал старший тренер спортшколы «Конас» Владимир Холкин. Он также присутствовал на соревнованиях в Кыштыме.

«Виктор Поздин стоял весь бледный. После удара в челюсть от Раджабова он кратковременно потерял сознание. Я испугался и вызвал скорую. Инцидент произошел на глазах у главного судьи. Поздин не подал Раджабову руку и получил в челюсть. Это уже не первый такой случай. В ноябре на соревнованиях в Тюмени наш тренер Сергей Бородулин также не подал ему руку и получил от Раджабова пощечину», - рассказал Владимир Холкин.

Южноуральские тренеры не первый раз оказываются в эпицентре скандала. И то, что произошло на соревнованиях в Кыштыме, – это отголоски конфликта, который произошел в мае 2017 года.

Челябинскую федерацию карате обвинили в срыве крупных соревнований – юниорского Первенства УрФО и второго этапа Спартакиады учащихся России по каратэ. В результате распрей по поводу того, кто займет судейское кресло – челябинец Сергей Бородулин или свердловчанин Евгений Яблонский – одни и те же по сути соревнования параллельно шли на двух разных площадках. Медали спортсменов, которые соревновались на второй площадке, не были засчитаны.

После этого трех судей по карате из Челябинской области, имеющих всероссийскую категорию, лишили права судить соревнования любого уровня. Их обвинили в причастности к срыву майского первенства УрФО среди юниоров и второго этапа 8-й спартакиады учащихся.

«Черную метку» от судейского комитета Федерации каратэ России получили южноуральцы Сергей Бородулин, Юрий Краснопевцев и Людмила Мовшева.

Спустя некоторое время, в распоряжение южноуральских спортсменов поступила бумага от имени президиума Федерации карате России.

Президиум выказал недоверие своей челябинской «ячейке», а именно четверым людям: Олегу Строгонову, Абдулле Раджабову, директору челябинской федерации Юрию Краснопевцеву и главному тренеру региональной сборной по каратэ Владимиру Холкину.

Тогда Строгонов и Раджабов отказались от своих постов в федерации карате Челябинской области.

Раджабов именно с этим решением и связывает инцидент в Кыштыме.

«Я ушел из федерации, и им это не понравилось. Они посчитали, что я их предал. В Кыштыме – это была провокация. Это все работа Строгонова. Это интриги. Личных претензий к Поздину у меня не было. Эти ребята хотели сорвать соревнования», - считает Раджабов.

«После майского скандала, когда был срыв соревнований, митинги, мы уже считали, что все началось выравниваться. Но то, что сейчас творит Раджабов – это на уровне 90-ых», - считает Владимир Холкин.

Министерство спорта региона и представительство федерации карате России на Южном Урале посчитали такое «неспортивное» поведение недопустимым и требуют отстранить Абдуллу Раджабова от работы.

«В связи с большим общественным резонансом и явно неспортивным поведением Раджабова, директора школы по карате «Инхело», нанесшего удар тренеру по карате спортшколы «Конас», представительство федерации карате России в Челябинской области и министерство спорта региона просят Федерацию карате России наложить на директора школы по карате «Инхело» Шагрудина Раджабова дисциплинарное взыскание и ходатайствовать об его отстранении от тренерской и судейской деятельности на время проведения компетентными органами расследования по данному инциденту и вынесения правового решения. Считаем подобное поведение недопустимым, позорящим звание тренера по карате и идущим вразрез с основными принципами этого вида спорта и всего спортивного движения в целом», - говорится в сообщении.

Документ подписан гендиректором представительства ФКР в Челябинской области Петром Васильевым и министром спорта региона Леонидом Одером.

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