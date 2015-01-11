Челябинская область получит 1,7 млрд на создание мест в яслях для детей до 3 лет

В целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет Челябинская область получит в качестве межбюджетного трансферта и ассигнований 1,67 млрд рублей в 2018—2019 годах.

Уточняется, что 836 млн рублей выделяется в качестве межбюджетного трансферта, 412 млн — в виде бюджетных ассигнований на 2018 год и 424 млн — на 2019 год.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина предусматривается создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (яслях и ясельных группах) в целях достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Размер трансферта будет рассчитываться с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом в яслях, а также численности лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Средства могут быть направлены на строительство и приобретение зданий, пристроек к ним или помещений детсадов. Всего между регионами распределяется 49 млрд рублей, которые будут предоставляться из федерального бюджета в 2018 и 2019 годах.

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