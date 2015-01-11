Встречаем 8 Марта на ЕГОЗЕ!

ГЛК "Егоза" приглашает всех любителей активного зимнего отдыха отметить вместе Международный женский день вместе!

8 Марта для всех прекрасных дам в качестве подарка + 1 бесплатный

подъём!*

А также музыкальное настроение от DJ Sergey Zakharov (г. Екатеринбург)!

С 14:00 развлекательная программа от Белой&Сухарева с призами от наших спонсоров магазинов Reforma (Озёрск) и Streetlab (Челябинск).

9 и 11 марта продолжаем зажигать с DJ Sergey Zakharov!!!

Все праздничные дни ГЛК "Егоза" работает с 10:00 до 17:30! Для Вас 2 длинные трассы с искусственным оснежением, прокат, ТЮБИНГ, ресторан и возможность аренды мангальной зоны.

П.С. И, если вы еще сомневаетесь,... с понедельника на горе идет снегопад))))

*при покупке 10 подъёмов