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Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

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Россельхознадзор заподозрил цветы во вредительстве

Все импортные цветы в преддверии 8 Марта переходят под повышенный фитосанитарный контроль. Пока идут споры о том, насколько опасны цветочные вредители, флористы пытаются назвать наиболее безопасные сорта для подарка.

Ведомство усилило контроль зарубежных поставок перед праздником, чтобы максимально тщательно проверить поступающие в страну цветы и в то же время не создать проблем для импортеров, пояснил "РГ" помощник директора Всероссийского центра карантина растений Андрей Крутов.

Главная опасность - проникновение в Россию западного (калифорнийского) цветочного трипса, а также других вредителей. На этом и сосредоточено внимание контролеров. В России очень популярны кенийские розы. На них время от времени обнаруживают трипс, зато они очень дешевы. "Например, в оптовом звене их можно купить по 25-27 рублей за штуку, а в рознице - за 35-40 рублей", - отмечает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Опасность трипса очень часто недооценивают, напоминает Андрей Крутов. "Да, пока не доказано, что калифорнийский трипс каким-то образом угрожает человеку и его здоровью, - говорит он. - Но надо помнить, что этот вредитель является переносчиком различных вирусных заболеваний. И кто его знает, как они могут повлиять на человека, попав из чуждой нам африканской среды".

Выявить его довольно просто. "Сначала нужно проверить букет на наличие паутинок и видимых насекомых. А потом просто потрясите букет с импортными розами над белым листом бумаги, - советует эксперт. - Трипс, если он есть, обязательно осыпется в виде маленьких темных зернышек, которые можно будет разглядеть". Вот такие розы точно лучше не покупать и тем более не хранить.

Другое дело - розы из Эквадора и Колумбии, которые растут в условиях высокогорья и влажного климата. Их главная опасность - разного рода грибки и пестициды. "Наши флористы, когда занимаются обработкой поступивших партий и обработкой цветов из этих стран, сталкиваются с такой проблемой, что царапины, оставленные такими розами, очень долго не заживают", - жалуется Валентина Сафронова.

Впрочем, мнение об опасностях, которые несут нам импортные цветы, разделяют далеко не все. "Все эти трипсы существовали всегда и везде, в том числе и до массовых поставок импортных цветов, - пояснила "Российской газете" Сафронова. - В той же Голландии они есть даже в теплицах, но местные власти на этот факт особо не реагируют".

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, самые безопасные цветы к празднику - отечественные. "Тюльпаны, нарциссы, гиацинты", - перечисляет глава Ассоциации флористов. Самые ходовые позиции сегодня - это розы и, конечно, традиционные весенние цветы - тюльпаны, мимоза, ирисы, гиацинты, нарциссы. Все эти цветы приезжают к нам в основном из-за границы - Нидерландов, Италии, Франции, Эквадора, Колумбии, Кении, Таиланда, рассказали "РГ" в цветочной компании "Флорист.ру". Конечно, есть и российские цветы, но пока их доля на рынке существенно ниже - всего 10-15 процентов от общего объема, за год эта цифра, к сожалению, не выросла.

Роспотребнадзор накануне Международного женского дня напомнил, как выбрать и сохранить цветы: стебель цветка не должен быть сухим, бутон должен быть полураскрытым и иметь "рубашку" в виде нижних лепестков. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы и постараться избежать резких перепадов температур. А щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик продлит их очарование.

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Все импортные цветы в преддверии 8 Марта переходят под повышенный фитосанитарный контроль. Пока идут споры о том, насколько опасны цветочные вредители, флористы пытаются назвать наиболее безопасные сорта для подарка.

В раскрывшихся цветочных бутонах можно найти не только пестики и тычинки. Фото: Depositphotos.comВ раскрывшихся цветочных бутонах можно найти не только пестики и тычинки. Фото: Depositphotos.com В раскрывшихся цветочных бутонах можно найти не только пестики и тычинки. Фото: Depositphotos.com

Ведомство усилило контроль зарубежных поставок перед праздником, чтобы максимально тщательно проверить поступающие в страну цветы и в то же время не создать проблем для импортеров, пояснил "РГ" помощник директора Всероссийского центра карантина растений Андрей Крутов.

Главная опасность - проникновение в Россию западного (калифорнийского) цветочного трипса, а также других вредителей. На этом и сосредоточено внимание контролеров. В России очень популярны кенийские розы. На них время от времени обнаруживают трипс, зато они очень дешевы. "Например, в оптовом звене их можно купить по 25-27 рублей за штуку, а в рознице - за 35-40 рублей", - отмечает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора духов к 8 марта

Опасность трипса очень часто недооценивают, напоминает Андрей Крутов. "Да, пока не доказано, что калифорнийский трипс каким-то образом угрожает человеку и его здоровью, - говорит он. - Но надо помнить, что этот вредитель является переносчиком различных вирусных заболеваний. И кто его знает, как они могут повлиять на человека, попав из чуждой нам африканской среды".

Выявить его довольно просто. "Сначала нужно проверить букет на наличие паутинок и видимых насекомых. А потом просто потрясите букет с импортными розами над белым листом бумаги, - советует эксперт. - Трипс, если он есть, обязательно осыпется в виде маленьких темных зернышек, которые можно будет разглядеть". Вот такие розы точно лучше не покупать и тем более не хранить.

По мнению экспертов, самые безопасные цветы к празднику - отечественные тюльпаны, нарциссы и гиацинты

Другое дело - розы из Эквадора и Колумбии, которые растут в условиях высокогорья и влажного климата. Их главная опасность - разного рода грибки и пестициды. "Наши флористы, когда занимаются обработкой поступивших партий и обработкой цветов из этих стран, сталкиваются с такой проблемой, что царапины, оставленные такими розами, очень долго не заживают", - жалуется Валентина Сафронова.

Впрочем, мнение об опасностях, которые несут нам импортные цветы, разделяют далеко не все. "Все эти трипсы существовали всегда и везде, в том числе и до массовых поставок импортных цветов, - пояснила "Российской газете" Сафронова. - В той же Голландии они есть даже в теплицах, но местные власти на этот факт особо не реагируют".

Фото: сайт "23 на 8"

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По мнению опрошенных "РГ" экспертов, самые безопасные цветы к празднику - отечественные. "Тюльпаны, нарциссы, гиацинты", - перечисляет глава Ассоциации флористов. Самые ходовые позиции сегодня - это розы и, конечно, традиционные весенние цветы - тюльпаны, мимоза, ирисы, гиацинты, нарциссы. Все эти цветы приезжают к нам в основном из-за границы - Нидерландов, Италии, Франции, Эквадора, Колумбии, Кении, Таиланда, рассказали "РГ" в цветочной компании "Флорист.ру". Конечно, есть и российские цветы, но пока их доля на рынке существенно ниже - всего 10-15 процентов от общего объема, за год эта цифра, к сожалению, не выросла.

Роспотребнадзор накануне Международного женского дня напомнил, как выбрать и сохранить цветы: стебель цветка не должен быть сухим, бутон должен быть полураскрытым и иметь "рубашку" в виде нижних лепестков. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы и постараться избежать резких перепадов температур. А щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик продлит их очарование.

Столица

Дамы носят Прада

Новые сорта роз и тюльпанов вырастили московские агрономы к предстоящему 8 Марта. В тот самый момент, когда вы читаете эти строки, сотрудники столичного ГБУ "Озеленение" в теплицах срезают миллионы свежих цветов и отправляют в холодильные камеры магазинов.

Фото: Александр Корольков/РГ

Московские агрономы "выгнали" миллионы тюльпанов и роз к 8 Марта

Первоцветы рождаются в Новой Москве, в Ульяновском совхозе. Под стеклянной крышей, с собственным освещением и вентиляцией одновременно зреют более 2 миллионов "питомцев". Розы и тюльпаны - хиты продаж на женский праздник - растут в разных теплицах, потому что условия для них отличаются.

- Снимайте куртки, мы в гостях у королевы цветов, - приглашает в "розовое царство" замначальника производственного управления Светлана Фетисова. - У нас тут плюс 21, здесь точно никогда не замерзнете!

В теплице не только жарко, но и довольно светло, несмотря на пасмурный день. Специально для прихотливого цвета система освещения под потолком здесь отрегулированы с таким расчетом, чтобы "солнце" светило розам минимум шесть часов в сутки. Это позволяет довести цветы до "готовности" к определенной дате в любое время года. Отличаются только сроки "выгонки". Если летом полный цикл производства роз в среднем занимает 40 дней, то сейчас доходит и до 50. К 8 Марта столичные цветоводы "выгнали" около полусотни сортов, цвета самые разные, от белого до черного. А есть и Deep Water: в нем сочетаются сразу несколько оттенков. Благоухают и несколько парфюмных видов. Эти цветы отличаются необычной "раскруткой" цветка и насыщенным запахом розового масла. Спелость любой розы определяют по чашелистику: если он начинает отходить от цветка, пора перемещать цветок из грунта в ванну и готовить к продаже.

Тюльпаны же растут не в земле, а в ящиках с раствором удобрений. Особенно хорошо первоцветы принимают кальциевую селитру. На продажу срезают цветы "молочной спелости". Это когда бутон еще не раскрываться, но цвет уже понятен, комментирует процесс главный агроном Вера Черкашина. О зрелости говорит и луковица: длина корневой системы на ней должна быть 3-5 сантиметров. Сейчас цветоводы срезают самые популярные у дам сорта: Прада, Барселона, Веранди, Мики Чик. По сравнению с голландскими московские тюльпаны дешевле, да и постоят дольше, ведь их перевозка займет гораздо меньше времени.

Советы

Как выбрать и сохранить цветы:

- Стебель цветка не должен быть сухим, бутон должен быть полураскрытым и иметь "рубашку" в виде нижних лепестков

- Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы и постараться избежать резких перепадов температур

Как сохранить цветы в вазе на 2-3 недели:

- Нужно использовать фильтрованную воду

- Для роз использовать растворимые порошки, убивающие микрофлору, либо измельченный аспирин или сахар

- Срез тюльпанов нужно периодически обновлять под струей воды

- Дарить одну, но зато пышную розу. Цветок не терпит соседства даже себе подобных: одинокая "царица" при прочих равных условиях должна простоять гораздо дольше пышного букета.

https://rg.ru

Ключевые теги: Цветы, 8 марта, правильный выбор.

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