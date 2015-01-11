Минстрой предложит потребителям услуг ЖКХ щадящие тарифные планы

Минстрой предложил детализировать тарифы ЖКХ в зависимости от потребления воды, газа и тепла по аналогии с тарифами сотовых операторов и ввести тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит". Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Министерство разрабатывает технологию мониторинга в сфере коммунальных ресурсов на основе блокчейна. Технология распределенных реестров позволит досконально контролировать потребление и качество предоставляемых ресурсов. Основное преимущество блокчейна - зашифрованные в цепочке сведения невозможно подменить или фальсифицировать. Благодаря точным данным можно будет детализировать тарифы ЖКХ. "Мы сейчас прорабатываем технологию блокчейн для сохранения и передачи этих данных, - сказал Чибис. - Это позволит нам с вами ввести дисконтные программы для потребителей, как в сотовой связи. Как только мы перейдем к автоматизации контроля потребления и качества ресурсов, мы сможем предложить потребителям тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит".

Решение разрабатывается в рамках проекта "Умный город". Его минстрой предлагает включить в госпрограмму "Цифровая экономика", заявка уже отправлена в правительство, сообщил глава минстроя Михаил Мень.

Предложить потребителям дифференцированные тарифы можно, только автоматизировав контроль потребления и считывания показаний приборов учета в ЖКХ. Сейчас есть разрозненные проекты в этой сфере, но общая информация никем не анализируется. Впрочем,по всей России лишь в 106 тысячах домов (в масштабах страны не так уж много) установлено 400 тысяч модемов, передающих данные о потреблении энергоресурсов, их мощность в общей сложности составляет 11 ГВт, рассказал замглавы Экспертного совета по энергоэффективности минстроя Артем Седов.

"При помощи электронных моделей мы разрабатываем территориальные схемы обращения с отходами, - привел он "РГ" другой пример. - Это позволяет рассчитать тарифы, которые на 20 процентов ниже просчитанных от руки, за счет расчета маршрутов и оптимальной загрузки объектов инфраструктуры".

Заявка о включении в программу "Цифровая экономика" направления "Умный город" содержит предложения по комплексному развитию "умных" городов в России до 2024 года. Об этом сообщил "РГ" Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома", который курирует проект "Умный город". "Они касаются внедрения цифровых технологий для улучшения качества жизни в городах по направлениям ЖКХ, транспорта, градостроительной деятельности, экологии, использования открытых данных, взаимодействия с жителями городов и предоставления им услуг", - отметил он.

В результате к 2024 году серьезно вырастет доля зданий и сооружений, строящихся с использованием цифровых моделей. Семь из десяти домохозяйств будут дистанционно передавать показания о потреблении воды и энергоресурсов. В 25 городах будет внедрен беспилотный общественный транспорт, а не менее пяти российских городов войдут в ТОП-50 международного рейтинга "умных" городов. Если будет принято решение о включении направления "Умный город" в госпрограмму, то детальный план мероприятий будет разработан уже в этом году.

Также минстрой работает над включением направления "Умный город" в паспорт приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда". Среди основных целевых показателей этого направления - создание онлайн-банка решений и технологий "Умного города", повышение качества управления городскими ресурсами, в том числе за счет привлечения жителей к принятию решений. В число индикаторов "Умных городов" входят такие показатели, как качество и доступность ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда.

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Минстрой предложил детализировать тарифы ЖКХ в зависимости от потребления воды, газа и тепла по аналогии с тарифами сотовых операторов и ввести тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит". Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Минстрой сделает предложения по мониторингу в ЖКХ на основе блокчейна. Фото: Юрий Лепский/ РГМинстрой сделает предложения по мониторингу в ЖКХ на основе блокчейна. Фото: Юрий Лепский/ РГ Минстрой сделает предложения по мониторингу в ЖКХ на основе блокчейна. Фото: Юрий Лепский/ РГ

Министерство разрабатывает технологию мониторинга в сфере коммунальных ресурсов на основе блокчейна. Технология распределенных реестров позволит досконально контролировать потребление и качество предоставляемых ресурсов. Основное преимущество блокчейна - зашифрованные в цепочке сведения невозможно подменить или фальсифицировать. Благодаря точным данным можно будет детализировать тарифы ЖКХ. "Мы сейчас прорабатываем технологию блокчейн для сохранения и передачи этих данных, - сказал Чибис. - Это позволит нам с вами ввести дисконтные программы для потребителей, как в сотовой связи. Как только мы перейдем к автоматизации контроля потребления и качества ресурсов, мы сможем предложить потребителям тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит".

Фото: Александр Корольков/РГ

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Решение разрабатывается в рамках проекта "Умный город". Его минстрой предлагает включить в госпрограмму "Цифровая экономика", заявка уже отправлена в правительство, сообщил глава минстроя Михаил Мень.

Предложить потребителям дифференцированные тарифы можно, только автоматизировав контроль потребления и считывания показаний приборов учета в ЖКХ. Сейчас есть разрозненные проекты в этой сфере, но общая информация никем не анализируется. Впрочем,по всей России лишь в 106 тысячах домов (в масштабах страны не так уж много) установлено 400 тысяч модемов, передающих данные о потреблении энергоресурсов, их мощность в общей сложности составляет 11 ГВт, рассказал замглавы Экспертного совета по энергоэффективности минстроя Артем Седов.

"При помощи электронных моделей мы разрабатываем территориальные схемы обращения с отходами, - привел он "РГ" другой пример. - Это позволяет рассчитать тарифы, которые на 20 процентов ниже просчитанных от руки, за счет расчета маршрутов и оптимальной загрузки объектов инфраструктуры".

Заявка о включении в программу "Цифровая экономика" направления "Умный город" содержит предложения по комплексному развитию "умных" городов в России до 2024 года. Об этом сообщил "РГ" Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома", который курирует проект "Умный город". "Они касаются внедрения цифровых технологий для улучшения качества жизни в городах по направлениям ЖКХ, транспорта, градостроительной деятельности, экологии, использования открытых данных, взаимодействия с жителями городов и предоставления им услуг", - отметил он.

Фото: Александр Корольков

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В результате к 2024 году серьезно вырастет доля зданий и сооружений, строящихся с использованием цифровых моделей. Семь из десяти домохозяйств будут дистанционно передавать показания о потреблении воды и энергоресурсов. В 25 городах будет внедрен беспилотный общественный транспорт, а не менее пяти российских городов войдут в ТОП-50 международного рейтинга "умных" городов. Если будет принято решение о включении направления "Умный город" в госпрограмму, то детальный план мероприятий будет разработан уже в этом году.

Также минстрой работает над включением направления "Умный город" в паспорт приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда". Среди основных целевых показателей этого направления - создание онлайн-банка решений и технологий "Умного города", повышение качества управления городскими ресурсами, в том числе за счет привлечения жителей к принятию решений. В число индикаторов "Умных городов" входят такие показатели, как качество и доступность ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда.

Ввести дифференцированные тарифы можно, только автоматизировав контроль потребления по показаниям счетчиков

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева напоминает, что в России попытки обуздать стоимость услуг ЖКХ административными методами не увенчались успехом, но после модернизации и введения автоматической системы учета потребления населению могут быть обеспечены прозрачные тарифы. "Например, тепловые пункты с погодным реагированием позволят сэкономить до трети теплоресурсов. Но ресурсники не заинтересованы в уменьшении продаж и снижении потребления, а перед государством стоят задачи по повышению эффективности и снижению потребления. И мы предлагаем включить проведение работ по установке умных приборов учета в обязательный список работ по капремонту", - резюмирует она.

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