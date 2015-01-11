Полиция приступила к охране избирательных бюллетеней

В преддверии выборов территориальные избирательные комиссии Челябинской области получили бюллетени для голосования. В целях обеспечения их сохранности сотрудники полиции приступили к круглосуточному дежурству документов.

В населённых пунктах Челябинской области бюллетени до Единого дня голосования будут храниться в опломбированных помещениях с антитеррористической защищенностью и инженерно-технической укрепленностью. Кроме того, данные помещения взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.

«Непосредственно накануне дня голосования бюллетени будут выданы председателям избирательных комиссий с последующим направлением на избирательные участки. При этом, на всех этапах сотрудниками полиции будет организован комплекс мероприятий, направленный на обеспечение сохранности бюллетеней. Помимо этого, на каждом избирательном участке будут дежурить полицейские с целью обеспечения безопасности избирательного процесса и реализации, избирательных прав граждан», – отмечают в ведомстве.

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