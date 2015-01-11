Озерчане лучшие в «Мраткино»

10-13 марта 2018г. на горнолыжном комплексе «Мраткино» г.Белорецк прошли соревнования по горнолыжному спорту 28 Чемпионата России «мастерс» среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супергигант, комбинация (супергигант+1 попытка слалома), Слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Федорович Ольга, Кулешов Владимир, Лыткин Сергей, Логинов Игорь. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: Супергигант-2место-Кулешов Владимир,3 место-Федорович Ольга Комбинация; 2 место-Кулешов Владимир, 3 место –Федорович Ольга, Слалом гигант:--3 место,-Федорович Ольга Специальный слалом: Федорович Ольга- 2 место, Лыткин Сергей -1 место, Кулешов Владимир – 2 место

Федерация горных лыж г. Озерска