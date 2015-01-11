На Южном Урале массово внедрят сдачу норм ГТО

Сегодня, 15 марта, глава Южного Урала Борис Дубровский на совещании с руководителями муниципальных образований поставил задачу повысить вовлеченность жителей региона в выполнение норм ГТО.

По итогам рейтинга Минспорта Челябинская область занимает 34 место среди 85 регионов. Глава Южного Урала подчеркнул, что область должна вернуться в первую десятку регионов страны по итогам внедрения комплекса ГТО.

- Вся инфраструктура создана, нужно просто начать ей пользоваться, - отметил губернатор. - Популяризация должна лежать в основе этой работы.

- На Южном Урале в автоматизированной системе ГТО зарегистрировались 204 тысячи 269 южноуральцев, в центрах тестирования приняли участие в выполнение нормативов 74 тысячи 578 человек, – уточнил глава Минспорта региона Леонид Одер, - из них выполнили на знаки отличия 24 тысячи 949 жителей. Золотой знак отличия получили 8 тысяч 346 человек, серебряный – 9 тысяч 552 человек и бронзовый – 7 тысяч 51 человек.

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