На Челябинскую область надвигается циклон

В Челябинской области в предстоящие выходные, 17 и 18 марта, ожидается сильный снег, на дорогах гололедица от снежного наката. В понедельник, 19 марта, в отдельных районах области пройдет сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, сильная гололедица.

Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», подрядные организации готовы к работе в осложнённых погодных условиях. Техника и патрули на всех мастерских участках переведены в режим круглосуточной работы.

Автомобилистов просят не выезжать неподготовленными на дорогу, без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом во время прохождения циклона. В случае затруднений движения или бедствия на дороге сообщить по номеру 8 (351)266−65−63.

Свою роль сыграют резкие перепады температур. От плюс 4 градусов в дневные часы до минус 14 ночью.

Дополнительным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет неустойчивый геомагнитный фон. В выходные ожидаются магнитные бури силой три балла, ранним утром в субботу — до четырех баллов.

Такую погоду называют биотропной (не характерной, неблагоприятной, раздражающей). Она может приводить к резким скачкам артериального давления, развитию спастических реакций (в особенности у страдающих нейроциркуляторной дистонией), головным болям, шуму в ушах, нарушению сна.

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