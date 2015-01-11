Жители Озерска рассказали о расстреле собак неизвестным мужчиной

В городе Озерске мужчина устроил настоящую казнь для нескольких псов. Как рассказали очевидцы, неизвестный приехал на территорию одного из местных предприятий и расстрелял охранявших территорию завода собак. После произошедшего за помощью обратились к волонтерам из местного приюта. На месте они обнаружили истекающих кровью псов, помочь которым уже не было возможности.

"Стрелял в упор, зажав их у бетонного забора. Раненые собаки бежали, оставляя огромные лужи крови. Одну с тремя ранениями не удалось найти. Одна из раненых ползла вдоль забора и залезла под бетонную плиту. Приехав по звонку, вытащили ее из-под плиты, но она скончалась. Раны огромные — перебиты артерии, оторван тромб, сквозное ранение в области шеи." — говорят волонтеры.

Как говорят зоозащитники, еще двух собак, состояние которых не известно, найти не удалось. До этого жившую на предприятии стаю стерилизовали. Теперь в произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. В пресс-службе МВД России по ЗАТО Озерск информацию о произошедшем подтвердили. Тело собаки отправили на экспертизу, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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