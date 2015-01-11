24 марта на ГЛК «Егоза» будут соревноваться сноубордисты

24 марта на ГЛК "Егоза" вновь приедут спортсмены со всей области, чтобы испытать своё мастерство и удачу!
В этот раз пройдут соревнования по СНОУБОРДУ!!!
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, имеющие при себе сноуборды и защитную экипировку (от 10 лет!).
Стартовый взнос 600 рублей.
Начало соревнований в 11-00.
9-30 – 10 – 30 – Регистрация участников клубных соревнований.
10–30 – 10-55 - Сбор участников клубных соревнований на старте, просмотр трассы.
11–00 – Старт открывающих трассу. Квалификация клубных соревнований.
12 – 30 – Финальные заезды клубных соревнований.
14 - 30 – Награждение победителей соревнований.
15-00 – Закрытие клубных соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Региональная общественная организация Челябинской области «Клуб любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта». Техническую подготовку трассы соревнований обеспечивает ГЛЦ «Егоза». Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Школу экстремальных видов спорта «ОСНОВА».
Подробности на http://glk-egoza.ru
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