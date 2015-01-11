24 марта на ГЛК «Егоза» будут соревноваться сноубордисты

24 марта на ГЛК "Егоза" вновь приедут спортсмены со всей области, чтобы испытать своё мастерство и удачу!

В этот раз пройдут соревнования по СНОУБОРДУ!!!

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, имеющие при себе сноуборды и защитную экипировку (от 10 лет!).

Стартовый взнос 600 рублей.

Начало соревнований в 11-00.

9-30 – 10 – 30 – Регистрация участников клубных соревнований.

10–30 – 10-55 - Сбор участников клубных соревнований на старте, просмотр трассы.

11–00 – Старт открывающих трассу. Квалификация клубных соревнований.

12 – 30 – Финальные заезды клубных соревнований.

14 - 30 – Награждение победителей соревнований.

15-00 – Закрытие клубных соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Региональная общественная организация Челябинской области «Клуб любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта». Техническую подготовку трассы соревнований обеспечивает ГЛЦ «Егоза». Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Школу экстремальных видов спорта «ОСНОВА».

Подробности на http://glk-egoza.ru