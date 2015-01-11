Дубровский направил 350 миллионов на подготовку к зиме‍

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился о выделении 350 млн рублей из регионального бюджета на подготовку объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Руководителям всех 43 муниципальных образований области поручено до 15 апреля подготовить соответствующие планы мероприятий, а также планы работ по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба челябинского губернатора.

«Главам предстоит провести материально-техническую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, исправить за летний период все недостатки», – заявил Дубровский.

Как сообщала «Правда УрФО», в ходе отопительного сезона 2017-2018 годов на Южном Урале сложилась тяжелая ситуация с подачей тепла в многоквартирные дома ряда муниципалитетов. Глава региона неоднократно подвергал критике чиновников, которые допустили такое положение дел. В особенности тех, кто во время подготовки к зиме ушли в отпуск. Анонсировалось их увольнение.

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