Качество мясной продукции двух предприятий Челябинской области под вопросом

На двух мясоперерабатывающих предприятиях Челябинской области, включенных в реестр Таможенного союза, введен усиленный лабораторный контроль. Это ООО «Концерн Митмонд» и «Уральская мясная компания», в деятельности которых региональный Россельхознадзор выявил нарушения.

Во время плановой проверки, длившейся почти месяц, специалисты надзорного ведомства взяли пробы свежемороженой говядины и свинины. Как показали лабораторные анализы, проведенные ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», качество мясной продукции не соответствовало микробиологическим показателям.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области выдало предприятию предписание, а его продукцию поставило на усиленный лабораторный контроль. Других нарушений во время проверки на предприятии выявлено не было.

В середине марта ООО «Концерн Митмонд» сдало в ФГБУ «ЧМВЛ» десять проб продукции, отобранной в феврале-марте. Лабораторные исследования, на основании которых будет вынесено решение либо о продлении режима усиленного контроля, либо о работе предприятия в обычном режиме, еще проводятся.

Продукция второго предприятия — ООО «Уральская мясная компания» была поставлена Россельхознадзором на усиленный лабораторный контроль в результате полученных данных о качестве куриного мяса производства Кунашакской птицефабрики (она входит в состав «Уральской мясной компании).

Пробы замороженного бедра курицы были взяты в рамках проведения государственного пищевого мониторинга в Калининграде. Лабораторные исследования показали: куриное мясо также не соответствует микробиологическим показателям.

По предписанию управления Россельхознадзора по Челябинской области продукция и этого производителя была поставлена на усиленный лабораторный контроль.

В срок с 12 марта по 13 июня предприятие обязано сдать на анализ десять проб продукции. Пока не сдано ни одной пробы.

«В 2018 году это первые два предприятия, на которых введен режим усиленного лабораторного контроля. В 2017 году в таком режиме работали 12 предприятий Челябинской области. Всего в прошлом году в лабораторию было направлено 409 проб пищевой продукции в рамках усиленного лабораторного контроля, что почти на сто проб больше, чем в предыдущих годах», — отметил начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора Евгений Бондаренко.

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