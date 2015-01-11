Снегопады и гололедица прогнозируются на Южном Урале 22 марта

Спецтехника готова выйти на дороги Челябинской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями – во второй половине ночи и днем 22 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.

«Готовность по подрядным организациям подтверждена диспетчерским оповещением. Все участки проверили готовность техники и запасов ПГМ. На федеральные дороги Челябинской области при необходимости готовы выйти 156 единиц техники одновременно», – уточнили в пресс-службе учреждения.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, снег, мокрый снег, местами сильный, слабые гололедные явления и метель. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем воздух прогреется до минус 5-0 градусов, на юге области потеплеет до плюс трех градусов.

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