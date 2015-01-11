Съёмное жильё в Каслях обернулось сделкой с мошенниками

В кыштымскую полицию обратился житель соседнего Озёрска. Он подыскивал через интернет съёмное жильё в нашем городе или в Каслях. Увидев подходящее объявление, тут же позвонил по указанному номеру.

– Незнакомая девушка ответила, что в Каслях есть недорогое жильё, – пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – После этого она сказала, что выслала ему на электронную почту договор аренды и попросила перевести ей 3500 рублей в качестве залога.

Доверчивый озерчанин так и сделал. К назначенному часу он подъехал по указанному адресу, однако в Каслях его никто не ждал. Номер сотового телефона незнакомки с тех пор вне зоны доступа.

Полиция в очередной раз предупреждает: будьте бдительны и ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомым. Если вы или ваши родные всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

http://www.kr74.ru/incidents/9564-semnoe-zhile-v-kaslyah-obernulos-sdelkoy-s-moshennikami.html