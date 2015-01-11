Внимание! Сосульки!

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского» информирует:

Погодные условия на Южном Урале отличаются метеорологическими явлениями, связанными с резким перепадом дневных и ночных температур окружающей среды. Такие процессы вызывают днем таяние снега на крышах жилых домов и других строений, а в ночное время, с понижением температуры, к образованию большого количества сосулек.

При падении сосулек пешеходы могут получить травмы и ушибы, а автомобильная техника, стоящая вблизи домов повреждения.

Возможен также сход снежных масс с крыш домов.

В целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, рекомендуем вам быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов, не парковать автомобили вблизи строений.

Уважаемые родители! Разъясните детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов. Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.