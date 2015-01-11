Метель и гололедица опять идут на Южный Урал

Синоптики обещают минусовые температуры и снег с дождем.

Весна не спешит на Южный Урал. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регион вернутся метели и минусовая температура воздуха.

Мокрый снег ожидается 28 марта. В ночные часы похолодает до -11, днем будет около 0, +6. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -7, днем ожидается -3.

Скорость ветра при отдельных порывах будет достигать 16, 18 метров в секунду, передает информационное агентство "Новости УрФО" со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

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