Метель и гололедица опять идут на Южный Урал

Синоптики обещают минусовые температуры и снег с дождем.
Весна не спешит на Южный Урал. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регион вернутся метели и минусовая температура воздуха.
Мокрый снег ожидается 28 марта. В ночные часы похолодает до -11, днем будет около 0, +6. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -7, днем ожидается -3.
Скорость ветра при отдельных порывах будет достигать 16, 18 метров в секунду, передает информационное агентство "Новости УрФО" со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.
http://www.naurfo.ru
Ключевые теги: Южный Урал, погода, опять зима.
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