Мошенница продала пенсионерке в Снежинске «чудо-лекарство» за 100 тыс. рублей

В Снежинске 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошенницы в белом халате — псевдомедсестра уговорила местную жительницу купить чудо-лекарство за 100 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, днем ей на домашний телефон позвонила незнакомка, представившаяся медсестрой поликлиники. В разговоре аферистка убедила пожилую горожанку купить лекарство стоимостью более 100 тыс. рублей. «Чтобы безотлагательно начать лечение, пенсионерке пообещали, что лекарство будет ей доставлено в течение трех дней ускоренной почтой. Следуя инструкциям звонившей, женщина перевела требуемые средства на банковский счет, который ей продиктовали. Не получив медикаменты в назначенное время, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено дело. Мошеннице, которую сейчас ищут оперативники, грозит до пяти лет лишения свободы.

https://dostup1.ru