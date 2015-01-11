Три года получила жительница Снежинска за убийство младенца

42-летняя жительница Снежинска получила 3 года ограничения свободы за убийство собственного новорождённого ребёнка, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Преступление произошло в январе 2018 года в одной из квартир Снежинска. Мать свой поступок объяснила тем, что не хотела очередного ребёнка и задушила его. Сами роды прошли дома.

Суд принял во внимание тот факт, что у женщины четыре ребёнка, также явку с повинной, активную помощь следствию.

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