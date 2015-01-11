У россиян нашли рекордный объем «свободных денег»

Эта сумма за два первых месяца года составила более 36 тыс. рублей на человека.

В январе-феврале россияне имели больше «свободных денег», чем в аналогичные периоды прошлых лет, свидетельствует исследование холдинга «Ромир». Об этом сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сайт этого холдинга.

«Свободные деньги» — это средства, которые остаются у россиян после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных, медицинских и других услуг.

В свою очередь доходы семей складываются из регулярных и разовых денежных поступлений, получаемых всеми членами из различных источников: заработной платы с различными начислениями и доплатами, пенсии, различного вида пособий, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности и другие.

Размер свободных денег в январе составил в среднем 17,8 тыс. руб. на одного человека, а в феврале — 18,8 тыс. руб. Если сравнивать сегодняшний этот показатель и, к примеру, аналогичный показатель 2015 года, то они существенно разнятся. Так, три года назад объем свободных денег в стране достиг: в январе — 12,9 тыс. руб., а феврале — 14,7 тыс. руб. При этом наблюдалась тенденция их постоянного роста.

В результате, как посчитали в «Ромир», в 2017 году объем свободных денег вырос до максимума с 2008 года и составил 18,5 тыс. руб. в среднем на человека в месяц. В первые два месяца 2018-го этот показатель составил 18,3 тыс. рублей на человека.

Добавим, с начала года Росстат зафиксировал рост реальных доходов населения страны. Только в феврале они увеличились на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Если следовать утверждениям главы Минтруда Максима Топилина, то реальные зарплаты россиян в январе-феврале 2018 года выросли на рекордные за последние пять лет 10,5%.

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