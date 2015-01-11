В Челябинской области обновят 28 домов культуры

В 2018 году в Челябинской области планируется обновить 28 домов культуры в рамках проекта «Культура малой родины».

На ремонт и приобретение основных средств в домах культуры планируется направить 49 миллионов 963 тысячи рублей. В 16-ти учреждениях будут проведены ремонтные работы, в 12 пройдет обновление материально-технической базы, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Дома культуры отремонтируют и оснастят в Аргаяшском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Нагайбакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком Увельском, Уйском муниципальных районах, а также в городах Верхний Уфалей, Озерск и Южноуральск. По два объекта выбрано в Каслинском, Кунашакском, Октябрьском и Пластовском районах. В числе популярных видов работ по-прежнему остается ремонт кровли и фасада.

Четырем театрам выделены 22,7 миллиона на обновление репертуара и укрепление материально-технической базы: «Омнибус» (Златоуст), «Золотой петушок» (Озерск), «Наш дом» (Озерск) и «Вымысел» (Верхний Уфалей).

Для трех детских театров — Челябинский государственный драматический молодежный театр, Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского и Магнитогорский театр кукол «Буратино» — предусмотрено 5 миллионов 803 тысячи рублей.

Проект «Культура малой родины» объединяет три «культурных» проекта партии «Единая Россия»: «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям». В 2017 году на их реализацию было потрачено более 80 миллионов рублей.

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