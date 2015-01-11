14 апреля ДК «Маяк» приглашает на музыкальное шоу «Под небом Парижа»

Малый зал Дворца культуры в этот волшебный вечер превратится в город любви и мечты.
Париж…. один из самых красивых, сказочных, манящих городов мира, город любви, веками воспеваемый в стихах и изысканной прозе.
Париж… словно аромат разлившихся духов, привлекает влюблённых и просто романтиков.
Париж…город миллиона огней, которые превращают этот мегаполис в сказку…
Вы погрузитесь в шелковое настроение вечернего Парижа. Самые знаменитые французские песни, ставшие мировыми шлягерами, песни великих французских шансонье Ива Монтана, Джо Дассена и Эдит Пиаф зазвучат в музыкальном шоу в исполнении участников творческого коллектива "Астрал".
Париж… Город любви и мечты приглашает вас на свидание.
Начало в 18.00
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