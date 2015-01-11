В Челябинской области резко потеплеет до +7

На смену серьезным морозам в ночные часы в Челябинскую область придет резкое потепление днем.

Уже с понедельника, 2 апреля, в регионе температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Напомним, в субботу ночью в Челябинской области в низинах ожидаются серьезные морозы до -25 градусов. Однако днем 31 марта потеплеет до +2 градусов. Сама погода будет столь же переменчива — ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог — гололедица.

В Челябинске в субботу ночью синоптики прогнозируют -13, -15 градусов, днем в южноуральской столице также ожидается +2, без осадков.

В воскресенье ночью по области синоптики прогнозируют -8, -13 градусов, в низинах похолодает до -18. Днем 1 апреля потеплеет до +4. В Челябинске ожидается +3 градуса, возможен небольшой снегопад.

По-настоящему весеннюю погоду обещают с начала следующей недели. До +7 градусов потеплеет в области 2 апреля, преимущественно без осадков. В Челябинске в понедельник ожидается +3, +5 тепла, без осадков.

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