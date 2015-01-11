Майонез за 3-4 минуты

Мой младший поглощает майонез тоннами. И никакие уговоры не помогают. А ведь знаю, что это отнюдь не полезно. Да еще и при нынешнем качестве. Пришлось делать самому. Это не сложно 3-4 минуты и минимум продуктов. Натуральных.

1 яйцо

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. горчицы

150 г растительного рафинированного масла

1 ст. л. лимонного сока.

Поскольку яйцо у нас сырое да к тому же, наверное, из холодильника, зальем его на минуту кипятком, а потом остудим под холодной водой.

Теперь разбиваем в высокий стакан блендера яйцо, добавляем соль, сахар, горчицу и на средней скорости погружного блендера взбиваем до пышности. Это около минуты. Сразу скажу, что количество соли, сахара, горчицы даны по среднему. Каждый волен варьировать по вкусу.

Теперь, продолжая взбивать, частями добавляем растительное масло. В 3-4 приема. И взбиваем, пока масса не загустеет. Тут добавим лимонный сок, еще немного перемешаем, и готово! В натуральности, а, стало быть, и полезности продукта никто, надеюсь, сомневаться не станет :-)

P.S. Можно при взбивании добавить укроп и получить незабвенный майонез «Весна». Можно добавить чеснок и получить «Чесночный». В общем, у кого на что фантазии хватит.