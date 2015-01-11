Проверка законности пассажироперевозок в Озёрске завершена

Поводом для внеплановой ревизии стало обращение в областное Контрольно-ревизионное управление
Контрольно-счётная палата Озёрского городского округа завершила внеплановую проверку деятельности Управления капитального строительства и благоустройства в плане соблюдения требований законодательства о размещении заказов. Поводом для проверки стало обращение в адрес Главного контрольного управления Челябинской области о нарушении законодательства администрацией Озерского городского округа.
Речь в обращении неназванного доброжелателя шла о якобы имеющихся нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере регулярных перевозок по муниципальным маршрутам без заключения муниципальных контрактов. Письмо из Главного контрольного управления Челябинской области поступило в адрес Контрольно-ревизионной палаты Озёрска 19 февраля 2018 года.
В ходе проведения внеплановой проверки нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях администрации округа и УКСиБ не выявлено. По результатам проверки составлен акт.
Напомним, в 2017 году законность организации пассажироперевозок в Озёрске также являлась предметом проверки госорганов. По жалобе частного лица было вынесено решение Федеральной антимонопольной службы об устранении нарушений. Как показала прошедшая проверка, все нарушения были устранены.
Озёрск.ру
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