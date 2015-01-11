Социологи: российской семье для «нормальной жизни» нужно 76 тыс. рублей в месяц

Российской семье из трех человек для «нормальной жизни» нужно 76 тыс. рублей – к такому выводу пришли социологи частного холдинга «Ромир», опросив 1,5 тыс. жителей страны.

каждая 5-я семья (21 %) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. рублей в месяц. Две трети российских семей (66 %) считают, что им нужен доход в 45–120 тыс. рублей. И 13 % респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тыс. рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75,9 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках горожане в среднем претендуют на доход в 91,6 тыс. рублей в месяц, а в полумиллионниках – 80,2 тыс. рублей, в стотысячниках – до 75 тыс. рублей.

https://dostup1.ru