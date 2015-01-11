ЮУрГУ и МГТУ вошли в рейтинг лучших вузов мира

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) вошли в международный рейтинг вузов Round University Ranking (RUR) за 2018 год.

В рейтинге участвуют 783 университета из 74 стран мира. Возглавляют список лучших вузов мира Гарвардский университет, Чикагский университет, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий.

От России в RUR-2018 участвуют 70 вузов, из которых 10 вошли в мировой ТОП-500. В тройку лучших российских университетов попали МГУ (153 место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (224 место) и Томский государственный университет (240 место).

ЮУрГУ занимает в рейтинге 747 место, а МГТУ – 752 строчку. При этом магнитогорский вуз за год улучшил свое положение, поднявшись на одну позицию. На соседних местах расположились Национальный университет Тайбэя (Тайвань), Российский экономический университет имени Плеханова и Санкт-Петербургский горный университет.

https://dostup1.ru