В Челябинской области реализуется пилотный проект по телемедицине

Челябинская область станет одним из пилотных регионов, где будет реализован проект по внедрению телемедицины.

«В регионе ведется активная работа, реализуется проект "Открытая поликлиника" на основе применения самых современных технологий. Их внедрение в повседневную практику учреждений здравоохранения призвано минимизировать издержки в процессе оказания медицинской помощи, и это очень важно с учетом новых задач по развитию человеческого капитала, обозначенных в проекте Стратегии развития Челябинской области до 2035 года», – отметил губернатор Борис Дубровский.

По словам министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина, телемедицина применяется для профилактики, сбора жалоб, наблюдения и коррекции лечения после постановки диагноза на очном визите к врачу. Взаимодействие «врач – пациент» будет возможно с 2019 года, после разработки Минздравом РФ нормативных актов. Дистанционное наблюдение можно реализовывать с 2018 года. В Челябинской области данный проект успешно функционирует – проводится дистанционное ЭКГ.

На базе ЧОКБ № 3 круглосуточно работает единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики. За сутки там описывается до 800 электрокардиограмм и проводится 300 консультаций. С ноября 2016 года в центре реализуется пилотный проект по приему и описанию суточного мониторирования ЭКГ (холтер). С декабря 2017 года – дистанционный прием и контроль артериального давления. Также проводится работа по внедрению дистанционных систем контроля «Мониторинг родовспоможения», «Онкологический кластер», «Регистр ВИЧ-инфицированного населения».+

«Преимущества применения телемедицины очевидны. Для пациентов это быстрое получение информации, повышение доступности медуслуг в виде онлайн-консультаций. Для жителей отдаленных районов – возможность экономить время и деньги на проезд к районным и областным больницам. Также врачи имеют возможность проконсультироваться со специалистом более высокого уровня, что позволяет уточнить диагноз и лечение, минимизировать ошибки врачей», – отметил Сергей Приколотин.

О практической реализации телемедицины на примере ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» рассказал главврач Дмитрий Альтман. По его словам, благодаря возможностям дистанционного консультирования удалось сократить число нерациональных выездов врачей в территории до 27%.

Под телемедициной подразумевают информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медработников между собой, с пациентами и их законными представителями, идентификацию лиц, документирование действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного наблюдения. Проект призван сделать медицинские услуги доступнее и качественнее. Он будет реализовываться до 2030 года.

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