В Челябинскую область придет сильный снег с дождем

Предстоящей ночью и завтра днем, 12 апреля, в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ночью и утром в горах на дорогах гололедица, местами сильная.

По данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха в дневные часы составит плюс 2-7 градусов, ночью столбик термометра опустится до минус 2-6 градусов. Ветер может достигать 15 метров в секунду.

Подрядные организации Упрдор «Южный Урал» доложили о готовности техники и специалистов для работы в осложненных погодных условиях. Состояние проезда по федеральным дорогам находится в круглосуточном контроле. Телефон диспетчерской службы 8(351)266-65-63.

Также ожидаются магнитные бури силой в 3-4 балла, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Могут наблюдаться скачки артериального давления, приступы головной боли или боли в области сердца, немотивированное проявление тревожного или депрессивного состояния.

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