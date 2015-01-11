14 апреля малый зал Дворца культуры «Маяк» превратится в один из районов самого известного города любви и мечты – Парижа, а все его участники погрузятся в шёлковое настроение этого чарующего города!

В этот волшебный весенний вечер гости вечера смогут увидеть пластические номера от Анастасии Пужай (Московская обл.) и пантомиму в исполнении Ахмата Дудова, а также юмористические сценки, подготовленные творческим коллективом «Астрал» (ДК «Энергетик»); принять участие в игровых моментах и услышать знаменитые французские песни,звучавшие из уст великих французских шансонье Ива Монтана, Джо Дассена и Эдит Пиаф в исполнении Дмитрия Капина,Татьяны Леоновой и других вокалистов коллектива!

Приглашаем вас на романтический вечер за столиками «Под небом Парижа»!

Начало: в 18-00.