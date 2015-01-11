Водителя грузовика, из-за которого скончалась пассажирка поезда из Озерска, отправили в колонию

В ХМАО вынесли приговор водителю грузовика, который 9 сентября выехал на железнодорожные пути и допустил столкновение с поездом. В этой аварии погибли 2 человека, в том числе жительница Озерска. 18 человек получили различные травмы. Расследуя уголовное дело, следователи определили, что водитель грузовика полностью игнорировал дорожные знаки и правила дорожного движения. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. — рассказали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте. Напомним, 9 сентября в ХМАО пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» столкнулся с самосвалом. Это произошло на нерегулируемом переезде. Сразу три вагона от удара оказались повреждены, одному из них разорвало обшивку. К настоящему моменту количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых 4 ребенка, водитель самосвала и жительница Озерска. Женщина в аварии на железной дороге получила травму головы и ноги. Спустя неделю один из пассажиров поезда скончался в больнице. Через месяц после аварии погибла озерчанка. Возбужденное уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/osudili-za-piyezd-hmao/