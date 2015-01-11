Озерчане узнали интересное о космосе из первых уст

Накануне Дня космонавтики во дворце творчества детей и молодежи состоялся вечер встречи озерчан с гостями нашего города – известными деятелями отечественной авиации и космонавтики.

В состав делегации, которая приехала в Озерск для участия в проекте «Легенды космоса», вошли: ответственный секретарь Федерации космонавтики России Вячеслав Васильевич Бардёнков, ветеран космонавтики Вячеслав Георгиевич Довгань, заслуженный летчик-испытатель Урал Назибович Султанов, начальник отдела ФГБОУ ВО «УГАТУ» Сергей Иванович Каменев, профессор кафедры астрофизики МГУ Владимир Михайлович Липунов и исполнительный директор Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики Российской Федерации Сергей Иванович Плюхов.

До начала торжественного вечера гости посетили муниципальную выставку детского творчества «Я рисую космос», организованную в выставочном зале учреждения, где все присутствующие смогли по достоинству оценить художественные таланты юных озерчан. Профессор МГУ Владимир Липунов остался под впечатлением от работы, выполненной в технике термической обработки бересты. «Березовый» космос не оставил равнодушными никого.

Удивила гостей и выставка действующих моделей технического творчества, подготовленная лучшими обучающимися Станции юных техников. Легендарный водитель «Луноходов 1 и 2» Вячеслав Довгань был самым заинтересованным на этой выставке.

Встреча в малом зале Дворца проходила в формате диалога горожан и гостей города: жители Озерска задавали вопросы, связанные с историей и развитием отечественной космонавтики, интересовались современными проектами по изучению космоса. Представители делегации в ответ давали подробные комментарии с включением исторических справок. В зале не было свободных мест, не было равнодушных лиц. Были только улыбки, обмен мнениями и аплодисменты.

Украшением вечера стали музыкальные композиции в исполнении педагогов и обучающихся Дворца творчества детей и молодежи.

Для всех желающих сфотографироваться в фойе была организована фотозона с большим баннером проекта «Легенды космоса» и специальная зона для получения автографов приглашенных гостей города.

Организаторами мероприятия выступили дворец творчества детей и молодежи, управление образования ОГО и ФГУП «ПО «Маяк».

Информация предоставлена ДТДиМ.

Фото Владимира Беляева.