Появились подробности реконструкции челябинского международного аэропорта

Новый аэровокзал, строительство которого начнется этим летом, будет иметь площадь порядка 16 300 квадратных метров, что примерно на 50% больше всего существующего аэровокзала внутренних и международных линий вместе взятых.

В новом аэровокзале будет три телетрапа, большие комфортные площади залов ожидания, залы по обслуживанию ВИП и бизнес-пассажиров, комната матери и ребенка, кафе, магазины, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, предусмотрены современные и производительные зоны авиационной и транспортной безопасности на входе в здание и на входе в чистую зону накопителя вылета.

Пропускная способность увеличится до 2,5 миллиона пассажиров. Для обеспечения жизнедеятельности нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий будут построены сети по подаче газа, электричества, воды. Также появится и новая котельная.

В ходе реконструкции аэродрома планируется существенно расширить существующий перрон и построить 28 мест стоянок под воздушные суда среднего класса.

«ФедералПресс» ранее писал: чиновники отказались признавать здание челябинского аэропорта памятником архитектуры. Объект могут вообще снести в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС. Общественники выступают против такого решения. Они уже направили в контролирующие органы письмо с подписями десятков несогласных.

Решение не включать аэровокзал в список особо охраняемых объектов было принято на заседании научно-методического совета по культурному наследию. Эту позицию поддержали более половины участников.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске. Уже создана межведомственная дирекция по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Ее возглавил назначенный в этом месяце первым заместителем министра экономического развития региона Антон Бахаев.

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