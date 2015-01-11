Дождь и снег ожидаются на этой неделе в Челябинской области

Апрель выдался холодным в Челябинской области. Тепла еще не было и до конца месяца не предвидится.

На этой неделе синоптики вновь прогнозируют снег и понижение температуры воздуха.

В понедельник, 16 апреля, будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег. Ночью будет около -2, +3. На севере региона столбики термометров опустятся до -6. Днем ожидается около +8.

При этом скорость ветра северо-западного и западного направления будет достигать 14 метров в секунду.

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