Дождь и снег ожидаются на этой неделе в Челябинской области

Апрель выдался холодным в Челябинской области. Тепла еще не было и до конца месяца не предвидится.
На этой неделе синоптики вновь прогнозируют снег и понижение температуры воздуха.
В понедельник, 16 апреля, будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег. Ночью будет около -2, +3. На севере региона столбики термометров опустятся до -6. Днем ожидается около +8.
При этом скорость ветра северо-западного и западного направления будет достигать 14 метров в секунду.
http://www.naurfo.ru
Ключевые теги: Челябинская область, опять снег, где же весна.
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