В этом году акция «Тотальный диктант» стала юбилейной

14 апреля состоялся очередной Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, которая объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Более чем в тысяче городов России и мира участники написали текст Тотального диктанта. В 2018 году акция отметила юбилей – диктант писали в 15-й раз.

Текст для диктанта написала Гузель Яхина, автор нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза». В Озерске площадкой Тотального диктанта в третий раз стала Центральная городская библиотека. Желающих написать диктант оказалось немало - 135 человек. Возраст участников - от 11 до 88 лет. Текст диктовала преподаватель русского языка и литературы МБОУ СКОШ № 29 Ирина Дмитриевна Игнатова. Компания Berlingo, один из крупнейших представителей рынка канцелярских принадлежностей для офиса и школы, стала официальным партнёром Тотального диктанта. Первые 100 человек, пришедшие на Тотальный диктант, получили фирменные ручки от компании.

По словам городского координатора ТД Натальи Коляновой, интерес озерчан к образовательной акции с каждым годом растет, усиливается стремление горожан писать грамотно, количество участников увеличивается. Читальный зал Центральной городской библиотеки едва вместил участников, поэтому организаторы планируют в будущем создать дополнительные площадки для всех желающих.

С результатом диктанта каждый, кто его писал, может ознакомиться на городской странице сайта totaldict.ru после 18 апреля. В этот же день, 18 апреля, с 17:00 до 19:00, написавшие диктант смогут ознакомиться со своими работами, узнать оценку, проконсультироваться с преподавателями русского языка и забрать Свидетельство участника. Всех, кто по тем или иным причинам не смогут прийти в указанный день, ждут в отделе искусств, участник сможет забрать проверенную работу и получить Свидетельство.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35573/

Фото Александр Сабаев.