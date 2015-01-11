Восемь городов Южного Урала претендуют на многомиллионные дотации от Минстроя РФ

Восемь городов Челябинской области отправят свои проекты по благоустройству на конкурс Минстроя РФ – победители получат миллионные дотации на обновление парков, зданий и улиц.

Среди участников – Троицк, Сатка, Кыштым, Карабаш, Снежинск, Катав-Ивановск, Южноуральск и Аша. Их проекты признали наиболее проработанными (изначально в конкурсе хотели участвовать 21 из 25 малых городов региона).

По словам главы Карабаша Олега Буданова, в заявке на конкурс предлагается благоустройство новой городской площади. В Кыштыме также выбрали центр города, проект назвали «Прошлое – в настоящем». «Идея состоит в том, чтобы создать пешеходную прогулочную зону с сохранением и восстановлением памятников архитектуры. В культурно-индустриальный кластер вошли набережная реки Кыштымка, чугунный фонтан, торговый комплекс, "Белый дом" и ансамбль Демидовых, а также горсад имени Пушкина», – рассказала глава города Людмила Шеболаева.

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