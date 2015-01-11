Школы Южного Урала накажут за поборы с родителей

Под видом «добровольных пожертвований» школы области продолжают собирать дань с беззащитных родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Сбор средств обычно ведут на ремонт и охрану, а также на покупку учебников и наглядных материалов.

Например, в Троицке, в Уйском районе на деньги родителей проводили ремонт классов. В Кыштыме первоклашек вынуждали покупать учебники. А в других школах области деньги родителей тратили на аренду помещений, зарплату и на обслуживание банковских счетов общественных организаций, даже на повышение квалификации педагогов. В одной из школ Челябинска, например, директор потратила 46 тысяч родительских рублей на обучение учителей и их участие в профессиональных конкурсах.

— Сейчас расследуется около 20 уголовных дел в отношении руководителей и должностных лиц других учебных заведений, которые присвоили и похитили денежные средства, принадлежащие образовательным организациям, — говорят в прокуратуре.

Одно из них было возбуждено в отношении должностных лиц челябинского лицея № 77. Здесь под видом ремонта из фонда школы были похищены 250 тысяч рублей.

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