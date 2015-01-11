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| Новости » Культура

Путешествие к центру души и обратно

С некоторых пор на школьников города Озерска свалилась такая напасть – писать сочинения по следам увиденных спектаклей. Казалось бы, что проще: посмотрел и высказал свое мнение, типа «понравилось или не понравилось». А если поразмышлять?

Вот здесь оказывается уже не все так просто, но гораздо более интересно. Что именно понравилось и почему не понравилось? Как все это устроено и почему режиссер выбрал именно это решение и никакое другое? Для того, кто решится отправиться в такое путешествие, открываются извилистые пути неизведанного, а открытия оказываются порой неожиданными как авторов, так и для создателей этого спектакля.

Режиссерам сказочная повесть Сент-Экзюпери неизменно открывает безграничные просторы для фантазии. Количество экранизаций, мультипликаций и театральных постановок давно перевалило через сотни. В свою очередь, зрителям такой спектакль дарит безграничные варианты для интерпретаций. Так случилось и со спектаклем «Маленький принц», что поставлен в театре кукол «Золотой петушок». Сказка для взрослых с детской душой, многослойная и безумно красивая. В сочинениях пятых классов Лицея №39, написанных под руководством Елены Аркадьевны Пчелиной, можно было найти множество самых неожиданных видений и объяснений спектакля, порой весьма любопытных.

В 12 лет человек уже не ребенок, но еще не взрослый и даже не подросток. Еще свободный от гормональных бурь, он уже философ, готовый отправиться «в путешествие в мир собственной души, такой неизведанной и непознанной из-за повседневной суеты жизни».

- Все встречи с одинокими жителями других планет, которых на своем пути встречал Маленький принц, даже с такими «непутевыми», как Пьяница с напрочь пропитой совестью, не случайны. От каждого из них Принц чему-то учился.

- Маленький принц учится жить благодаря познанию внутреннего мира других героев. Роза учит любви и ответственности, Лис – мудрости и преданности, Фонарщик – мужественности.

Для чего система двойников и кто такие люди в черном?

Дети – народ дотошный. Во всем им надо докопаться до самой сути, сделать вывод и получить четкое объяснение. Спектакль «Маленький принц» со всей его философской многозначностью и многозначительностью сцен то и дело стремился поставить своего юного зрителя в тупик, но не тут-то было. У находчивых лицеистов на все найдется логичный ответ.

Роль Маленького принца во многих сценах исполняет кукла. Но тот же персонаж выходит на сцену и в «живом плане» в исполнении Романа Соловьева. То же самое происходит и двумя главными героинями: Розой и Лисом. Для театра кукол этот прием достаточно распространен, но, пожалуй, впервые он получил по-детски точное обозначение – «система двойников».

- Весьма интересным был прием смены куклы и актера. Он нес очень важный смысл. При помощи этого были переданы разные черты Маленького принца: милый, добрый, беззащитный ребенок в виде куклы и смелый, решительный юноша в лице талантливого Романа Соловьева.

- Образ куклы в спектакле – это воплощение светлой, чистой детской души, такой внутренний ребенок, который есть внутри каждого взрослого.

- Почему Маленький принц был то человеком, то куклой? И ответ на второй вопрос помог мне ответить на третий. Сложное, многогранное произведение, которое невозможно донести до зрителя исключительно куклой. Поэтому передать эмоции и чувства Маленького принца режиссер решил через актера.

Таинственные люди в черном – одна из самых больших загадок спектакля «Маленький принц» в Озерске. Даже бывалые театралы в большинстве своем затрудняются с интерпретацией. А дети смело ринулись на поиски смысла. Версии разошлись от чисто практического до глубоко философского смысла:

- Какую роль играли люди в черном на сцене? Мне кажется, что они были помощниками кукол и, в то же время, артистами. Актеры держали кукол, озвучивали их, передвигали декорации.

- Я считаю, что важнее всего были люди в черном. Во-первых, они меняли декорации, а это нужно делать быстро и качественно. Во-вторых, они были кукловодами, а это большой труд.

- Интересными мне показались люди в черном, ведь их нет в книге, зачем же они здесь? Ответ ко мне пришел со временем, да и то не является лучшей версией, но я считаю, что люди в черном показывают зрителю как человеком может управлять другой человек.

Кто победит большую цифру в голове у взрослых?

Как известно, в театре – как в зеркале – каждый видит свое отражение. Поэтому неудивительно, что одной из самых популярных тем в школьных сочинениях по спектаклю «Маленький принц» стала весьма актуальная в этом возрасте тема противостояния мира детей и мира взрослых, представленного «королями, дельцами и пьяницами».

- Маленький принц засыпал Летчика вопросами, а тот в ответ злился на него. Вот так и в реальной жизни взрослые зачастую не понимают детей и из-за этого возникают ссоры.

- Современные взрослые забыли, что такое детство, они пытаются постепенно отобрать его у детей.

- В каждом человек живет маленький принц, который все время задает вопросы, радостно смеется и боится взрослеть. Теперь я поняла, как дорого и весело быть ребенком.

- В сердцах взрослых нет места светлым чувствам. Взрослые все время спешат, не давая себе возможности насладиться каждым днем. Такой спектакль должен напомнить им, что в жизни есть вещи поважнее, чем их каждодневные заботы.

- Экзюпери смотрит на мир глазами Маленького принца. Он верит, что любовь, чувства души, вселенская мудрость и мудрость отдельного человека наконец-то победят большую цифру в голове у взрослых.

«На спектакле было много детей, но хорошо бы его посмотрели взрослые» - эта мысль то и дело звучала в школьных сочинениях. Спектакль дарил надежду на обретение взаимопонимания. Он оставлял после себя огромное поле для размышлений. Многое из увиденного будет помниться еще очень долго и, возможно, еще не раз откликнется в душе, когда придет время.

А еще школьники сетовали на то и дело возникавший шум в зале, и вот это дарило надежду уже служителям театра. Осознание того, что посторонние движения, звонки, болтовня мешают сосредоточиться на спектакле, понять, постичь нечто очень важное – дорогого стоит. Так устроен наш сегодняшний мир с его клиповым сознанием, что не каждый современный подросток способен остановиться на бегу, войти в другой, более замедленный, но глубокий ритм. А может быть, для этого и нужен театр? Закрыться в темном зрительном зале и подобно Маленькому принцу улететь на другую планету, чтобы понять что-то очень важное для себя?

Путешествие к центру души и обратно

Путешествие к центру души и обратно

Путешествие к центру души и обратно

Ключевые теги: Театр кукол, отзывы маленьких зрителей, Маленький принц.

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