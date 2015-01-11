В Челябинской области страховая компания получила предупреждение УФАС за контракт с озёрским МУПом

Челябинское УФАС установило признаки недобросовестных конкурентных действий СПАО "Ингосстрах" при участии в аукционе на право оказания услуг ОСАГО владельцев транспортных средств. Компании выдано предупреждение, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.\

Аукцион с начальной стоимостью 346 тыс. руб. проводило МУП "Управление автомобильного транспорта" Озерска. Заказчику необходимо было заключить договоры ОСАГО по 54 транспортным средствам.

УФАС установило, что страховая компания не учла некоторые позиции технического задания при расчете предложенной цены контракта и в результате обеспечила себе преимущества при проведении аукциона.

Компании выдано предупреждение о перечислении в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства – установленной ей страховой премии в размере 193 тыс. руб.

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