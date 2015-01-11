Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов с наибольшим профицитом

По размеру бюджетного профицита в 2017 году Челябинская область заняла восьмое место в стране — об этом на публичных слушаниях, посвященным итогам бюджетной политики, заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

«Бюджетные показатели оказались значительно лучше наших ожиданий. Вместо планируемого изначально дефицита областной бюджет впервые за последние пять лет исполнен с профицитом, размер которого составил 7 млрд рублей. По этому показателю мы находимся на восьмом месте в стране», — пояснил Пшеницын.

Превышение доходов над расходами позволило региону освободиться от коммерческих кредитов, полностью погасив их остатки в сумме 4,9 млрд, и войти в число 14 регионов, не имеющих на начало 2018 года рыночного долга. В целом объем доходов регионального бюджета в 2017 году составил 144,2 млрд, в том числе 117,1 млрд — собственные поступления, которые увеличились на 8%.

«Благодаря экономическим результатам работы предприятий области и деятельности органов власти по увеличению доходов сверх первоначального плана в бюджет получено более 17 млрд рублей. Свою роль сыграл сдержанный подход к планированию доходов, которого мы придерживаемся не первый год. Он позволяет снизить риски раздувания и последующего недофинансирования расходов, по максимуму обходиться без займов в течение года», — уточнил министр.

Расходы 2017 года осуществлялись исходя из необходимости финансирования социальных отраслей и выполнения указов президента по увеличению зарплат бюджетникам.

Объем выполненных обязательств составил 137,1 млрд с увеличением к 2016 году на 3%.

Кроме того, на слушаниях Андрей Пшеницын заявил, что по количеству вносимых в бюджет поправок Челябинская область занимает второе место в стране. По мнению министра, изменения вносятся практически ежемесячно, что неприемлемо. Органам власти необходимо принять меры, чтобы повысить точность бюджетного планирования, считает министр.

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