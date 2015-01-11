Депутаты Заксобрания раскрыли доходы за 2017 год. ТОП самых богатых

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области раскрыли свои доходы за 2017 год – самым богатым парламентарием стал президент ООО «Управляющая компания ЮГК» Константин Струков, заработавший 3,4 млрд рублей.

Струков владеет несколькими земельными участками и долями в объектах недвижимости. Напомним, что президент ЮГК входит в список богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes. За ним по величине задекларированного дохода следует президент компании «Увелка» ЗАО КХП «Злак» Валерий Филиппов, заработавший 269 млн рублей.

Председатель стратегического комитета ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Федоров в 2017 году задекларировал доход 235 млн, пенсионер и вице-спикер Заксобрания Семен Мительман – 213 млн рублей. В собственности у последнего находится множество земельных участков, жилая и нежилая недвижимость, а также 18 автомобилей и прицеп.

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Председатель областного парламента Владимир Мякуш заработал в прошлом году 7,6 млн, его заместитель Константин Захаров – 4,9 млн, вице-спикеры Юрий Карликанов и Александр Журавлев – по 4,2 млн рублей.

Меньше всех из депутатов в 2017 году заработал директор юридической организации «Паритет» Михаил Махов. Его доход составил всего 195 тыс. рублей. Зато у него в собственности находится 17 объектов недвижимости: 15 земельных участков, квартира и нежилое помещение. За ним в списке депутатов, показавших скромные доходы, следует заместитель гендиректора Ашинского металлургического завода Александр Решетников (319 тыс.). Временно безработный депутат Сергей Жестков, на которого в 2015 году было совершено покушение, задекларировал доход 445 тыс. рублей.

Сколько заработали депутаты Госдумы и сенаторы Челябинской области в 2017 году

Примечательно, что некоторые парламентарии показали доход значительно меньше, чем их супруги. Так, главврач Челябинской областной клинической больницы Давид Альтман заработал в 2017 году 2 млн, а его жена – в десять раз больше. Аналогичная ситуация сложилась и в семье директора управляющей компании «Артель-С» Николая Янова. Он раскрыл доход в размере 1,9 млн, а его супруга – 355 млн.

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