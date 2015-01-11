Ветеранов озерской полиции поздравили с профессиональным праздником

17 апреля по всей России свой профессиональный праздник отмечают ветераны органов внутренних дел. В этот день в стенах гостеприимного дома культуры «Строитель» собрались ветераны озерской полиции.

Виновников торжества поздравили от руководства Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск помощник начальника по работе с личным составом майор внутренней службы Елена Земцова, председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин и председатель Совета ветеранов Озерской 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ Владимир Новик.

Эффективная защита прав, свобод и законности граждан способствовал тот фундамент чести, мужества и традиций, которые заложили и поддерживали на протяжении многих лет ветераны озерской полиции. Многие из которых и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, до сих пор находятся в строю, ведут активную жизнь, помогают действующим сотрудникам не только словом, но и делом. Их опыт и знания, передаваемые молодому поколению, позволяют более эффективно и оперативно решать поставленные перед действующими сотрудниками полиции служебные задачи.

Во время торжественной части одиннадцати ветеранам были вручены памятные медали «100 лет Советской милиции», в знак уважения и признательности за многолетнюю службу и за активное участие в общественной жизни озерской полиции.

Мероприятие закончилось концертом «ВИА Мечты» и вокального ансамбля ветеранов ОВД «С песней по жизни» и, конечно, праздничным чаепитием.