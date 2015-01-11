Округ готовится к первомайским праздникам

В понедельник глава округа Евгений Щербаков поблагодарил жителей за активное участие в апрельском субботнике и пригласил озерчан присоединиться к предстоящим праздничным мероприятиям.

На прошлой неделе состоялось подписание соглашения о социальном партнёрстве с группой компаний ЧТПЗ.

– Это хороший знак для округа, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Речь идёт о социальном партнёрстве в области развития культуры, образования и социальной сферы. Эти отношения имеют хорошие перспективы, я думаю, что они будут развиваться на благо Озерского городского округа.

– В настоящее время мы формируем партнёрские отношения со всеми структурами, заинтересованными в развитии Озерска. В частности, впервые за последние несколько лет, нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества. Примером такого сотрудничества является участие озерских коммерческих организаций в уборке общественных городских территорий. Хочу выразить благодарность жителям, коллективам предприятий и представителям бизнес сообщества за активную позицию и ответственное отношение к своему городу в ходе проведения весеннего субботника.

В ходе аппаратного совещания Евгений Щербаков пригласил муниципальных служащих и всех жителей округа принять участие в первомайской демонстрации:

– В 09:45 колонна формируется на площади им. Курчатова, в 10:00 часов начинается праздничное шествие на площади им. Ленина. Кроме того, в 12:30 на площади им. Ленина пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы», а для маленьких озерчан с 12:00 часов запланированы развлекательные мероприятия, приуроченные к открытию Детского парка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35658/