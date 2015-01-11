Состоялась встреча болельщиков с хоккеистами клуба «Маяк-Гранит»

В управлении реабилитации работников ПО «Маяк» состоялась встреча хоккеистов клуба «Маяк-Гранит» с болельщиками. Поблагодарить спортсменов за «золотой» сезон пришли официальные лица и более 30 фанатов клуба.

За трёхчасовой диалог болельщики увидели фильм о достижениях хоккеистов в сезоне 2017/18 года, получили возможность пообщаться с тренером и сфотографироваться с командой. Как отметил тренер ХК «Маяк-Гранит» Василий Куликов, именно поддержка болельщиков стала главным секретом успеха команды.

В прошедшем сезоне хоккеисты клуба «Маяк-Гранит» участвовали в семи турнирах, и во всех стали чемпионами. Озерчане покорили чемпионат Челябинской области, чемпионат Свердловской области, открытый кубок Челябинска в дивизионе «Мастер», кубок Челябинской области, открытый чемпионат Челябинска в дивизионе «Мастер», кубок Законодательного собрания по хоккею на валенках, а также международный турнир «Пражская бочка» в Чехии.

- Наш хоккей – это показатель того, как «Маяк» целеустремлён и настроен на победу, - отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. – Для нас дух соревнований уже стал привычным. Мы участвуем и побеждаем в AtomSkills (отраслевой чемпионат рабочих специальностей), в WorldSkills Hi-Tech (российский чемпионат рабочих специальностей). Считаю, что в духе борьбы рождается лучший результат, и «Маяк-Гранит» это доказал.

Свою благодарность игрокам команды и ее болельщикам выразил председатель Собрания депутатов Олег Костиков:

- «Маяк-Гранит» показывает всем озерчанам пример командного духа и дает заряд «чемпионства». Своими успехами вы подтверждаете мысль, которую мы несем в общество: мы – лидеры, мы – лучшие. Так должно быть на производстве и во всех сферах жизнедеятельности округа.

Олег Костиков подчеркнул, что успехи команды «Маяк-Гранит» дали новый толчок развитию хоккея в Озерском городском округе и местные власти сделают все, чтобы обеспечить любителям этого вида спорта все условия для занятий на льду в течение круглого года и достижения новых побед.

Использованы материалы информационной службы ФГУП «ПО «Маяк».