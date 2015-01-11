Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.04.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 25 апреля 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -3 град. С • атмосферное давление 734 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 95 % • ветер _нет м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2_ ДТП _нет пострадавший. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Победы 47, С 9 до 17 часов К.Маркса 8-1п, Октябрьская 14 С 9 до 12 часов Иртяшская 11, Матросова 35-2п, С 9 до 13 часов Свердлова 30, С 9 до 15 часов п. Метлино ул. Мира 1,3, Центральная 88,90, Шолохова 18,20,22, нечетные с 15по 31, Кличковского 1,3,5,7,9 Гай- дара 27, К.Маркса 4-8п, С 9 часов до ок. 2 В сетях электро-снабжения К.Маркса 10-2п, Комсомольский пр-д 5 С 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семёнова 14, С 13 часов до ок. К.Маркса 4-8п, Луначарского 19, С 9 часов до ок. Победы 47, С 9 до 17 часов Свердлова 30, С 9 до 15 часов К.Маркса 8-1п, Октябрьская 14, Ленина 22, С 9 до 12 часов Иртяшская 11, Матросова 35-2п, С 9 до 13 часов Вниманию жителей округа! С 12 апреля по 05 мая 2018 г. проводится весенняя уборка территории Озерского городского округа. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, до 30 апреля организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 м по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог. В рамках проведения мероприятий по весенней уборке территории округа с 12 апреля по 31 мая 2018 г. разрешено бесплатное пользование полигоном твердых бытовых отходов всем юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением строительного мусора). Вниманию озерчан! 01 мая 2018 года с 08.00 часов до 13.00 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств по адресам: - пр. Ленина от площади Курчатова до перекрёстка ул. Студенческая; - ул. Ермолаева от ул . Октябрьская до пр. Ленина; - ул. Колыванова от ул. Блюхера до пр. Ленина; - ул. Советская от пр. Победы до пр. Ленина; - ул. Матросова от ул. Еловая до пр. Ленина; - ул. Лермонтова от пр. Победы до пр. Ленина. Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа проводит подготовку матросов-спасателей. По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период времени. Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 апреля 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах гололедные явления. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы ночью до 12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до минус 5º, при прояснении до минус 8°, днем плюс 4-9°. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и эксплуатационного состояния дорог при осадках, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач в результате налипания мокрого снега на провода и усиления ветра свыше 15 м/с. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _186_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35683/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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