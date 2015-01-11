Майские праздники будут теплыми, но дождливыми

В день Первомая и последующие праздничные выходные на Южном Урале будет тепло. Воздух местами прогреется до +18 градусов. Но вместе с тем зарядят дожди. Таков предварительный прогноз синоптиков.

1 мая в Челябинской области +11 +16 (на юге до +18). Будет преобладать переменная облачность. Местами пройдет дождь. 2 мая также дожди, и + 12 +17. Однако уже даже ночью столбики термометров покажут до +10 градусов.

Если верить прогнозу, то в начале мая погода вернется в климатическую норму. И, наконец, придет настоящая весна.

https://lentachel.ru/news/2018/04/25/mayskie-prazdniki-budut-teplymi-no-dozhdlivymi.html