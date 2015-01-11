Более 45 тыс. южноуральцев не полетят в отпуск из-за долгов

Сегодня челябинцев, которые отправились за покупками или билетами на междугородние рейсы, ждали судебные приставы. Предлагали узнать о своих долгах.

«Сегодня судебные приставы по всей стране вышли в торговые центры, на вокзалы для того, чтобы ознакомить граждан с возможностью сервиса информационного — он называется «Банк данных исполнительных производств», — комментирует Мария Федулова, главный специалист отдела организации исполнительного производства УФССП по Челябинской области.

Впереди длинные праздники и сезон отпусков. Южноуральцы, накопившие долги, не смогут пересечь границу. Обнаружив свои данные в базе, следует отправиться в отдел судебных приставов, где ведется исполнительное производство, и отплатить квитанцию. Разрешение на выезд оформят в течение 2−3 дней, хотя лучше, для абсолютной уверенности, сделать это хотя бы за неделю до вылета. По данным на 1 апреля в праве выезда за рубеж ограничены 45,5 тысяч южноуральцев.

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