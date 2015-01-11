Памяти Артиста

В апреле 2018 года исполняется 10 лет с момента ухода из жизни народного артиста России Андрея Юрьевича ТОЛУБЕЕВА.

Один из ведущих актеров Большого драматического театра (БДТ) в Санкт-Петербурге (полное название: Государственный академический большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова) – он был невероятно востребован и в театре, и в кино, и на телевидении, и в театральной академии, и в Союзе театральных деятелей…

Он жил жадно, словно пытаясь уместить в одни сутки несколько жизней.

Вроде совсем недавно мой друг Николай Горшков, актер БДТ и ученик Андрея Юрьевича, организовывал нашу встречу.

Я поначалу несколько сомневался.

После премьеры?

После почти двух с половиной часов, проведенных на сцене на невероятном накале, общаться с журналистом?

Ну-ну… Посмотрим…

Но питерская интеллигенция – народ особый. Чем и отличается от гламурного бомонда московской попсы.

Встреча состоялась. Мы проговорили с Андреем Юрьевичем в его гримерке больше часа (вместо запланированных тридцати минут). И о политике, и об искусстве, и о литературе…

…Странная штука – психология человеческая. После ухода любого человека становятся безмерно ценны его слова, произнесенные когда-то; мысли, высказанные или записанные; замыслы, нашедшие свое воплощение или отражение…

На телерадиокомпании «Иртяш» вышла программа «Собеседник» с фрагментами этого разговора.

Сегодня у нас есть возможность поделиться той беседой с Артистом.

На прощанье Андрей Юрьевич оставил для озерчан автограф и пожелание: «Нам всем на нашей Родине достатка, здоровья и счастья! С уважением, А. Толубеев».

Тогда я еще не знал, что это последняя возможность взять автограф Мастера…

Его отпевали в той же церкви, в которой когда-то отпевали Пушкина.

На Конюшенной.

Подробности в видеосюжете







Александр Волынцев