По главной площади Челябинска проедут легендарные танки Т-34 и ИС-3

Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода — танки Т-34 и ИС-3, а также артсамоход времен ВОВ ИСУ-152 — возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин на площади Революции 9 Мая.

Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. Поэтому ежегодно к майским праздникам они «вспоминают» свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона.

«Боевые машины из заводского собрания исторической техники находятся в рабочем состоянии, и больших работ по ремонту в этом году не потребовалось. Тем не менее, мы выполнили полное техобслуживание двух танков и самоходки, где необходимо — устранили течи. Так, на ИСУ-152 потребовалось устранить течь топлива, на Т-34 отладили работу электрооборудования, там обнаружилась неисправность. На всех машинах долили масло, а в дальнейшем дозаправят их топливом», — рассказал ответственный за подготовку техники, начальник участка по сборке опытной ДСТ Александр Бондарь.

Уже определен состав экипажей, которым предстоит вести 70-летние машины на показе техники 9 мая. За рычагами «тридцатьчетверки» будет самый опытный водитель-испытатель ветеран ЧТЗ Николай Ефимов. На башне — инженер-испытатель Александр Дмитриев. Легендарный челябинский «Зверобой» — самоходку ИСУ-152 поведут водители-испытатели Денис Бондарь и Дмитрий Мальцев. Бессменный «мехвод» танка Победы — тяжелого ИС-3 — Иван Рындыч, в роли башнира — Александр Бондарь. В каждой машине работает ТПУ — танковое переговорное устройство, и роль второго члена экипажа для безопасности движения по городским улицам очень важна.

Напомним, Парад Победы начнется на площади Революции в полдень. В нем примет участие 21 рота, около 2,4 тыс. человек. По центральной улице города проедут 30 единиц техники времен ВОВ и 16 современных машин. В финале построения запланировано выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. Всего будет задействовано более 200 артистов.

Рассмотреть исторические машины Танкограда и увидеть их на ходу можно будет и 7 мая на площади Революции, где в 19.00 начнется генеральная репетиция.

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