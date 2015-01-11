В мае ПАО «Челябэнергосбыт» оплатит свет в домах ветеранов ВОВ

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Челябинской области, накануне Дня Победы получат от Гарантирующего поставщика традиционный подарок – компенсацию расходов на электроэнергию.

В рамках акции «СВЕТлый май» 500 рублей на лицевой счет абонента ПАО «Челябэнергосбыт» получат 2 078 пожилых южноуральцев. Такую социальную акцию компания проводит уже несколько лет, компенсируя из собственных средств оплату электроэнергии ветеранам Великой Отечественной войны.

«Пятьсот рублей – это сумма среднемесячного потребления электроэнергии бытовыми абонентами. Это наш подарок ветеранам. Мы поздравляем с Днем Победы всех, кто испытал тяготы войны и благодарим каждого, кто приближал общую для всей страны Победу», – рассказал исполнительный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков.

Сумма компенсации будет отражена как переплата в квитанциях, которые ветераны получат уже в начале мая. Дополнительно предоставлять документы пожилым людям не нужно.

https://dostup1.ru/society/V-mae-PAO-Chelyabenergosbyt-oplatit-svet-v-domah-veteranov-VOV_106051.html